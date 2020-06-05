Министр спорта РФ Матыцин предложил создать орган привлечения внебюджетных средств

Министр спорта РФ Олег Матыцин во время заседания коллегии министерства предложил задуматься о внебюджетном финансировании в спортивной отрасли. По его словам, одним из вариантов может стать создание органа для консолидации деятельности по привлечению внебюджетных источников финансирования.

— Если говорить о будущем, то уместно задуматься о внебюджетном финансировании в спортивной отрасли. Один из вариантов — создание бюро спортивных инвестиций. Для консолидации деятельности в области привлечения внебюджетных источников для финансирования, — приводит РИА «Новости» слова Матыцина.