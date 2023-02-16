Плющенко озвучил сумму, за которую выступил бы на турнире по шоу-программам

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов выступить на турнире по шоу-программам за 10 миллионов рублей.

— Ждать ли меня на турнире по шоу-программам? А мне же никто не предлагал. Надо самому подавать заявки? Я буду подавать? Оно мне нахрен надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?» Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься». Цифра — 10 миллионов я озвучил. Там победителю 5 дают? Вы хотите сравнить победителей и меня? Пусть свое покатаются, добьются результатов, которые были (у меня), встанут на ножки вот так вот (показывает твердую стойку) уверенно. И потом будем говорить.

Плющенко является трехкратным чемпионом мира (2001, 2003, 2004) и семикратным чемпионом Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).