Репилов — о призовых в санном спорте: «Если сравнить с лыжами и биатлоном, у нас — слезы»

Российский саночник Роман Репилов рассказал «СЭ» о призовых в санном спорте.

— Сейчас на российских стартах в биатлоне и лыжах появился денежный призовой фонд, которого раньше не было. Как в санном спорте в этом сезоне?

— То же самое. Конечно, не изучал, сколько платят в других видах спорта. Думаю, что у нас не столько, сколько в биатлоне. Там им, наверное, нормально заряжают.

— В биатлоне платят 100 тысяч рублей за победу на чемпионате России?

— У нас чуть поменьше ста, но около того.

— В этом плане не сильно потерял?

— На Кубке мира было больше гонок и больше денег. Плюс платили в евро. Конечно, если сравнить с лыжами и биатлоном, то у нас слезы. У нас на Кубке мира платили 1500 евро за победу, а у них — в десять раз больше (15 000 евро за первое место в личной гонке. — Прим. «СЭ»), — сказал Репилов «СЭ».