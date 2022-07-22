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Сегодня, 17:05

Стала известна прибыль компании Тутберидзе за минувший год

Компания Тутберидзе за 2021 год заработала 6,8 миллиона рублей
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Чистая прибыль компании тренера Этери Тутберидзе за 2021 год составила 6,8 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России.

Тренер по фигурному катанию зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью «Тим Тутберидзе» 17 марта 2021 года. За первый год работы компания выручила 10 миллионов рублей, чистая прибыль составила 6,8 миллиона. На текущий момент бухгалтерский баланс организации составляет 8,7 миллиона рублей.

Тутберидзе за свою тренерскую карьеру подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпиады Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку Игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.

Источник: rsport.ria.ru
Этери Тутберидзе
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