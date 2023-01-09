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Сегодня, 16:00

Валиева заработала за выступления в шоу Навки «Шахерезада» меньше Синициной

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева заработала за 15 выступлений в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» 6,6 миллиона рублей, указано на Едином портале госзакупок. Авансом было выплачено 3,3 миллиона. Контракт был заключен с мамой фигуристки Алсу. Валиева исполняла роль Богини в спектакле.

Интересно, что Виктория Синицина, которая играла главную роль Шахерезады, получила почти в два раза больше — 10 170 084 рубля. Российская танцорша, чемпионка мира провела 20 шоу.

Елизавета Туктамышева, семь раз выступавшая в роли Саис, заработала 931 875 рублей.

Шоу «История любви Шахерезады» проходило в московском «Мегаспорте» с 24 декабря по 7 января. Все сеансы прошли при близкой к стопроцентной посещаемости.

Фигурное катание
Камила Валиева
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