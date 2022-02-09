Чемпионка мира по акробатике Юлия Костюшкина раскрыла, сколько тратит ее семья. Сумма серьезная
Жена Стаса Костюшкина заявила, что их семья в месяц тратит около миллиона рублей
Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Юлии Костюшкиной, жены известного певца и шоумена, солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, чемпионки мира по акробатике-1997. Юлия раскрыла размеры расходов их семьи.
— Сколько вы со Стасом тратите в месяц? - вопрос Костюшкиной.
— Около миллиона рублей точно.
— Твоя самая дорогая покупка, о которой Стас не знал?
— Такого не было. Он все знает. Но давно ничего не покупаю. Все уходит на семью, детей, дом. Мы давно не ездили отдыхать. Только в августе на неделю слетала с сыновьями в Черногорию, без Стаса. Все сложно второй год, мы не бедствуем, но и не шикуем.
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