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Щербакова рассказала Урганту, как распоряжается своими деньгами

17:54
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Анна Щербакова в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказала, куда вкладывает заработанные призовые деньги.

«Я их не трачу, я их коплю. Потому пока что у меня нет конкретной идеи, куда я их могу вложить. Мои родители мне помогают с этим, в частности папа: он мне рассказывает, куда выгоднее, как вкладывать деньги, чтобы они не просто лежали, а чтобы они росли. Вкладываюсь в акции», — рассказала Щербакова.

На чемпионате мира в Стокгольме 17-летняя фигуристка набрала 233,17 балла и заняла первое место. Это было дебютное мировое первенство для трехкратной чемпионки России.

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