Щербакова рассказала Урганту, как распоряжается своими деньгами

Российская фигуристка Анна Щербакова в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказала, куда вкладывает заработанные призовые деньги.

«Я их не трачу, я их коплю. Потому пока что у меня нет конкретной идеи, куда я их могу вложить. Мои родители мне помогают с этим, в частности папа: он мне рассказывает, куда выгоднее, как вкладывать деньги, чтобы они не просто лежали, а чтобы они росли. Вкладываюсь в акции», — рассказала Щербакова.