ЦСКА не использовал около 90 миллионов рублей под потолком зарплат
08:00
«СЭ» стали известны все зарплаты хоккеистов ЦСКА.
Общая платежная ведомость московского клуба на данный момент составляет чуть более 810 миллионов рублей.
Самый дорогой игрок — нападающий Антон Слепышев, который заработает 75 миллионов за следующий сезон, второй — вернувшийся из НХЛ Михаил Григоренко с зарплатой в 70 миллионов.
Зарплаты хоккеистов ЦСКА. Фото «СЭ»
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