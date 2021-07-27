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ЦСКА не использовал около 90 миллионов рублей под потолком зарплат

08:00
Хоккеисты ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«СЭ» стали известны все зарплаты хоккеистов ЦСКА.

Общая платежная ведомость московского клуба на данный момент составляет чуть более 810 миллионов рублей.

Самый дорогой игрок — нападающий Антон Слепышев, который заработает 75 миллионов за следующий сезон, второй — вернувшийся из НХЛ Михаил Григоренко с зарплатой в 70 миллионов.

Зарплаты хоккеистов ЦСКА. Фото "СЭ"
Зарплаты хоккеистов ЦСКА. Фото «СЭ»

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