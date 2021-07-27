ЦСКА не использовал около 90 миллионов рублей под потолком зарплат

«СЭ» стали известны все зарплаты хоккеистов ЦСКА.

Общая платежная ведомость московского клуба на данный момент составляет чуть более 810 миллионов рублей.

Самый дорогой игрок — нападающий Антон Слепышев, который заработает 75 миллионов за следующий сезон, второй — вернувшийся из НХЛ Михаил Григоренко с зарплатой в 70 миллионов.