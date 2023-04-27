«Спорт-Экспресс» впервые в истории публикует зарплаты всех хоккеистов КХЛ! 12 миллиардов рублей на 600 человек

Уникальный спецпроект «СЭ».

В ноябре 2018 года «Спорт-Экспресс» впервые в истории КХЛ опубликовал полную зарплатную ведомость отдельного клуба КХЛ — это был тогдашний лидер чемпионата «Автомобилист». В СМИ и раньше мелькали суммы контрактов отдельных хоккеистов, иногда коллеги делали рейтинги самых дорогих игроков, но показать на примере одной команды распределение денег внутри нее до этого никому не удавалось.

Шумиха была серьезная: в «Автомобилисте» выступили с официальным заявлением, даже обвинив нас чуть ли не в заказном характере материала. Вероятно, уральский клуб задело, что первыми стали именно они.

Однако целью таких инсайдерских материалов никогда не были атаки на какой-то клуб. В российском спорте и хоккее в частности всегда существовало много скрытого и тайного. Это нормально, однако болельщики и журналисты имеют право на более высокую информированность. Открытые зарплаты — это идеальная возможность оценить работу хоккеистов, тренеров и менеджеров, найти «странные» с разных точек зрения контракты и понять, как устроен рынок в лиге.

За пять лет от публикации ведомости одного клуба нам удалось пройти до серий материалов почти по каждой команде КХЛ и общего топа чемпионата из почти 250 хоккеистов. Тогда, в 2018-м, гигантские суммы контрактов в десятки миллионов рублей (а иногда — и более сотни) казались малопонятными: они будто существовали в вакууме, топ-клубы ради нужных игроков могли переплачивать очень много. Сейчас, после введения потолка зарплат и выведения этих зарплат в открытое информационное пространство логика работы большинства менеджеров стала куда более понятной. Еще во время переговоров любой болельщик может сам назвать примерную «вилку» по контракту — так же, как это происходит в НХЛ.

Сегодня мы открываем для вас новый проект, аналогов которому еще не было в российских СМИ. На специальном портале «СЭ-Деньги» мы опубликовали зарплаты абсолютно всех хоккеистов КХЛ этого чемпионата — может не хватать разве что отдельных юниоров или сыгравших слишком мало матчей. Более того, в базе сайта уже добавлен и следующий сезон-2023/24, и подавляющее число хоккеистов с их суммами будущих контрактов. Не будем скрывать, на идею нас натолкнул самый известный североамериканский сайт подобного формата Capfriendly. Только он использует не свои эксклюзивы, а агрегирует новости по зарплатам от топовых журналистов.

Наш ресурс будет постоянно обновляться с учетом новой информации, которую достают наши инсайдеры. Также мы в ближайшие месяцы расширим его функционал: появятся данные за прошлые сезоны (начиная с 2018/19), добавится отдельная вкладка по ведомостям клубов и многое другое.

Все зарплаты КХЛ — в спецразделе «Спорт-Экспресс Деньги»