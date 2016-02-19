Обвиняемый в краже денег у Кержакова останется под стражей до 28 мая

Суд оставил под стражей до 28 мая воронежского бизнесмена Михаила Сурина, который обвиняется в краже у форварда "Цюриха" Александра Кержакова суммы более 300 миллионов рублей, сообщает "Р-Спорт". В домашнем аресте суд отказал. Следующее заседание по делу о хищении в особо крупном размере состоится 25 февраля.

Напомним, что с февраля 2011-го по октябрь 2012 года Сурин получал от Кержакова деньги якобы под строительство завода, а сам распоряжался ими по собственному усмотрению. Ему грозит тюремный срок до десяти лет.