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"Ювентус" проявляет интерес к Дани Алвесу

15 ноября 2014, 14:38
Защитник &quot;Барселоны&quot; Дани АЛВЕС. Фото AFP
Защитник &quot;Барселоны&quot; Дани АЛВЕС. Фото AFP
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"Ювентус" проявляет интерес с защитнику "Барселоны" Дани Алвесу, информирует goal.com. Итальянский клуб хочет заменить бразильцем Штефана Лихтштайнера, который отказывается продлить контракт. Срок соглашения 31-летнего игрока с сине-гранатовыми истечет летом. Алвес в текущем сезоне провел в чемпионате Испании восемь матчей и сделал две результативные передачи. В Лиге чемпионов он вышел на поле четыре раза и сделал одну результативную передачу. Напомним, появилась информация, что "Арсенал" также хочет подписать контракт с Дани Алвесом.

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