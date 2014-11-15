"Ювентус" проявляет интерес к Дани Алвесу

"Ювентус" проявляет интерес с защитнику "Барселоны" Дани Алвесу, информирует goal.com. Итальянский клуб хочет заменить бразильцем Штефана Лихтштайнера, который отказывается продлить контракт. Срок соглашения 31-летнего игрока с сине-гранатовыми истечет летом. Алвес в текущем сезоне провел в чемпионате Испании восемь матчей и сделал две результативные передачи. В Лиге чемпионов он вышел на поле четыре раза и сделал одну результативную передачу. Напомним, появилась информация, что "Арсенал" также хочет подписать контракт с Дани Алвесом.