Четыре медали на Олимпиаде и выход хоккеистов в полуфинал. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 16 февраля.
В наших биатлонисток никто не верил, но они вырвали медаль. Это сродни подвигу
Сборная России завоевала серебро в женской эстафете и даже лидировала на третьем этапе.
Юлия Ступак и Наталья Непряева удержались за лидерами в борьбе за подиум, а Александр Большунов и Александр Терентьев не сумели дать бой норвежцам и финнам.
Две шайбы из трех — на счету защитников.
Илья Буров повторил успех четырехлетней давности, но больше медалей у сборной России нет.
Сборная Швеции в четвертьфинале уверенно обыграла канадцев и вышла на россиян.
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