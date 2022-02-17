Четыре медали на Олимпиаде и выход хоккеистов в полуфинал. Главное за день

Сборная России завоевала серебро в женской эстафете и даже лидировала на третьем этапе.

Юлия Ступак и Наталья Непряева удержались за лидерами в борьбе за подиум, а Александр Большунов и Александр Терентьев не сумели дать бой норвежцам и финнам.

Две шайбы из трех — на счету защитников.

Илья Буров повторил успех четырехлетней давности, но больше медалей у сборной России нет.

Сборная Швеции в четвертьфинале уверенно обыграла канадцев и вышла на россиян.