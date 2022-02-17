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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

Четыре медали на Олимпиаде и выход хоккеистов в полуфинал. Главное за день

Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 16 февраля.

В наших биатлонисток никто не верил, но они вырвали медаль. Это сродни подвигу

Сборная России завоевала серебро в женской эстафете и даже лидировала на третьем этапе.

Спринтеры сделали бронзовый дубль в лыжах. Молодцы, но хотелось большего

Юлия Ступак и Наталья Непряева удержались за лидерами в борьбе за подиум, а Александр Большунов и Александр Терентьев не сумели дать бой норвежцам и финнам.

Россия — в полуфинале! Наши выдали лучший матч на турнире и могут попасть на канадцев

Две шайбы из трех — на счету защитников.

Спасительная бронза Ильи Бурова на фоне ужасного результата его брата. Как оценивать выступление наших акробатов-фристайлистов?

Илья Буров повторил успех четырехлетней давности, но больше медалей у сборной России нет.

Матча Россия — Канада не будет. Нас ждут шведы, но они тоже не подарок

Сборная Швеции в четвертьфинале уверенно обыграла канадцев и вышла на россиян.

Клопп обхитрил и опередил Индзаги. «Ливерпуль» обыграл «Интер» в гостях

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