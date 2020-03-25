Вечерний «СЭ»
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Завершение сезона КХЛ, варианты для Кокорина, хорошие дела спартаковских болельщиков

20:30
Кубок Гагарина. Фото Александр Федоров «СЭ», "СЭ"
Кубок Гагарина. Фото Александр Федоров «СЭ», "СЭ"

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 25 марта

Кубок Гагарина вернется только через год. Почему КХЛ была вынуждена прервать плей-офф

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Разбираем варианты продолжения карьеры 29-летнего форварда на Пиренеях.

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Заводящий спартаковской трибуны Валерий Бевз (Амиго) — об инициативе фанатов.

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Адвокат Павла Мамаева подробно объяснил «СЭ», что должно произойти 20 апреля.

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