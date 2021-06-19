Расклады Евро, ничья Англии и Шотландии, Хорватия близка к провалу

Продолжаем разбирать расклады чемпионата Европы.

А вот шотландцы молодцы — бились и увезли с «Уэмбли» ничью.

Ничья с чехами сделала туманными перспективы хорватов.

Самый титулованный футболист страны делится впечатлениями от старта нашей сборной на Евро-2020.

Вадеева получила поддержку в игре с Хорватией, но все главные матчи впереди.