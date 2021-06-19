Расклады Евро, ничья Англии и Шотландии, Хорватия близка к провалу
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 18 июня.
России очень надо было забивать второй гол Финляндии. Его может не хватить, чтобы выйти в плей-офф Евро
Продолжаем разбирать расклады чемпионата Европы.
А вот шотландцы молодцы — бились и увезли с «Уэмбли» ничью.
Ничья с чехами сделала туманными перспективы хорватов.
Самый титулованный футболист страны делится впечатлениями от старта нашей сборной на Евро-2020.
Вадеева получила поддержку в игре с Хорватией, но все главные матчи впереди.
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