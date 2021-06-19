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Расклады Евро, ничья Англии и Шотландии, Хорватия близка к провалу

01:45
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 18 июня.

России очень надо было забивать второй гол Финляндии. Его может не хватить, чтобы выйти в плей-офф Евро

Продолжаем разбирать расклады чемпионата Европы.

Англия провела второй слабый матч подряд. Ее еще можно считать фаворитом Евро?

А вот шотландцы молодцы — бились и увезли с «Уэмбли» ничью.

Ловрен разбил нос Шику и привез пенальти. Хорватия рискует провалиться на Евро после серебра ЧМ-2018

Ничья с чехами сделала туманными перспективы хорватов.

«Сейчас Украина сильнее России. Надеюсь, в плей-офф что-то изменится». Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист страны делится впечатлениями от старта нашей сборной на Евро-2020.

Россия вышла в плей-офф на Евробаскете. За прямую путевку в 1/4 финала надо обыграть хозяек

Вадеева получила поддержку в игре с Хорватией, но все главные матчи впереди.

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