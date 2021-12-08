Все итоги вечера в ЛЧ, Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд. Главное за день
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 7 декабря.
В «группе смерти» не выжил «Милан». Гризманн вытащил «Атлетико» в плей-офф. Месси превзошел достижение Пеле
Обзор состоявшихся во вторник матчей 6-го тура Лиги чемпионов.
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Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд, матч может закончиться досрочно.
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