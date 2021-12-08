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Все итоги вечера в ЛЧ, Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд. Главное за день

03:00
Антуан Гризманн. Фото AFP
Антуан Гризманн. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 7 декабря.

В «группе смерти» не выжил «Милан». Гризманн вытащил «Атлетико» в плей-офф. Месси превзошел достижение Пеле

Обзор состоявшихся во вторник матчей 6-го тура Лиги чемпионов.

«В нормальном состоянии Ян не зевнет такой ход даже в блицпартии». Свидлер — о безнадежной ситуации в чемпионском матче

Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд, матч может закончиться досрочно.

«Локо» еще может спасти сезон, но с Гисдолем шансов мало. Цорну пора договариваться с Тедеско

Лучшее антикризисное решение.

«Почему Соболев хочет разное отношение судей к себе и соперникам?» Мурзагулов — о конфликте со «Спартаком», возможном крахе «Уфы» и крутости Газизова

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поговорил с «СЭ».

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