«Зенит» сыграл вничью с «Челси», «Барселона» вылетела из ЛЧ, умер Игорь Гамула. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 8 декабря.
«Зенит» подарил зрелище! Блестящие 3:3 с «Челси»
Сине-бело-голубые прекрасно сыграли с действующим победителем Лиги чемпионов и добыли заслуженную ничью.
Константин Алексеев — об итогах группового этапа для питерцев.
Обзор состоявшихся в среду матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Определились 15 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Последний, 16-й участник станет известен после матча «Аталанта» — «Вильярреал».
Голышак вспоминает.
«Челси» играл открыто. Поэтому и матч получился таким". Семак — о яркой ничьей с победителем Лиги чемпионовчитать >
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«Хороший дядька. Никогда не боялся говорить правду». Реакция на смерть Игоря Гамулычитать >
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