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«Зенит» сыграл вничью с «Челси», «Барселона» вылетела из ЛЧ, умер Игорь Гамула. Главное за день

03:45
Сердар Азмун. Фото Reuters
Сердар Азмун. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 8 декабря.

«Зенит» подарил зрелище! Блестящие 3:3 с «Челси»

Сине-бело-голубые прекрасно сыграли с действующим победителем Лиги чемпионов и добыли заслуженную ничью.

«Зенит» больше не позорится в Европе. Но для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно усиливаться

Константин Алексеев — об итогах группового этапа для питерцев.

«Барселона» впервые за 17 лет не сыграет в плей-офф ЛЧ, матч «Аталанты» сорвал снегопад, «МЮ» не победил без Роналду

Обзор состоявшихся в среду матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Стали известны 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Определились 15 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Последний, 16-й участник станет известен после матча «Аталанта» — «Вильярреал».

«Я должен был умереть в 1993-м, врезался лоб в лоб в КамАЗ...» Не стало Игоря Гамулы

Голышак вспоминает.

«Челси» играл открыто. Поэтому и матч получился таким". Семак — о яркой ничьей с победителем Лиги чемпионов

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