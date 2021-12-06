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Россия победила в Кубке Дэвиса, итоги тура в РПЛ. Главное за день

02:15
Сборная России по теннису. Фото AFP
Сборная России по теннису. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 5 декабря.

«Салатница» — наша. Россия третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

Медведев и Рублев вернули домой командный титул спустя 15 лет.

«Ты просто легенда». Медведев и Рублев — уникальные чемпионы мира

Даниил Медведев и Андрей Рублев принесли России победу в Кубке Дэвиса.

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