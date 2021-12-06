Россия победила в Кубке Дэвиса, итоги тура в РПЛ. Главное за день
02:15
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 5 декабря.
«Салатница» — наша. Россия третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса
Медведев и Рублев вернули домой командный титул спустя 15 лет.
Даниил Медведев и Андрей Рублев принесли России победу в Кубке Дэвиса.
«Динамо» обыграло «Уфу» — 2:0.
Волевой «Спартак» и безвольный «Локо». Гисдоль имеет право на весну, но так в РЖД скоро вспомнят о Семине
Игорь Рабинер — о красно-белых и красно-зеленых.
5 декабря прошли заключительные матчи 17-го тура Тинькофф чемпионата России.
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