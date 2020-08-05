Урунов — в «Спартаке», Гайч — в ЦСКА, Панарин — в отпуске
21:00
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 5 августа.
Трансфер Урунова — усиление атаки «Спартака». Когда красно-белые займутся обороной?
Разбор трансфера 19-летнего узбекского хавбека.
Что нападающий «Сан-Лоренсо» покажет в России?
«Каролина» победила команду из Нью-Йорка в трех матчах.
Обозреватель «СЭ» — о трансфере Урунова.
Без овертаймов, но с пенальти. Что нужно знать о новом формате.
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