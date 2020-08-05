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Урунов — в «Спартаке», Гайч — в ЦСКА, Панарин — в отпуске

21:00
Остон Урунов. Фото ФК «Спартак»
Остон Урунов. Фото ФК «Спартак»

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 5 августа.

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ЦИФРА ДНЯ
3
матча
«Каролина» победила «Рейнджерс» в плей-ин Кубка Стэнли-2020
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полузащитник, новичок «Спартака»

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