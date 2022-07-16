Умер Георгий Ярцев, «Зенит» сыграл вничью с «Химками». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 15 июля.
«В последнее время он очень плохо спал...» Не стало легендарного Георгия Ярцева
Тренер ушел из жизни в 74 года.
Реплика легендарного тренера красно-белых.
Чемпион не смог победить в первом туре.
Вспоминаем карьеру бывшего нападающего красно-белых.
Нападающий Гамид Агаларов стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба «Уфы». Контракт футболиста с грозненским клубом рассчитан на три года.
ЦИТАТА
Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов
Поехал в Москву «за апельсинами и колбасой», встретил Бескова и стал легендой. Памяти Георгия Ярцевачитать >
Рублев одержал еще одну победу и может войти в историю. До титула в Бостаде — два матчачитать >
«Приехал в Америку — сразу начались потасовки». Русский вратарь мощно ворвался в НХЛ и стал чемпионом АХЛчитать >
Валерий Овчинников: «Каттани увидел, какое «чудо» привез, и понял — пора валить»читать >
Новости