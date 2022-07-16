Умер Георгий Ярцев, «Зенит» сыграл вничью с «Химками». Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 15 июля.

Тренер ушел из жизни в 74 года.

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