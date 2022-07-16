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Умер Георгий Ярцев, «Зенит» сыграл вничью с «Химками». Главное за день

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Георгий Ярцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 15 июля.

«В последнее время он очень плохо спал...» Не стало легендарного Георгия Ярцева

Тренер ушел из жизни в 74 года.

«Невозможно поверить... Еще вчера мы разговаривали по телефону!» Романцев — о Ярцеве

Реплика легендарного тренера красно-белых.

Суперсенсация на старте РПЛ: «Зенит» теряет очки в Химках

Чемпион не смог победить в первом туре.

Его сравнивали с Аршавиным и Кокориным: главный талант «Спартака» 2000-х Козлов умер в 29 лет

Вспоминаем карьеру бывшего нападающего красно-белых.

Гамид Агаларов перешел из «Уфы» в «Ахмат»

Нападающий Гамид Агаларов стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба «Уфы». Контракт футболиста с грозненским клубом рассчитан на три года.

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