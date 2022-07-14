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Каттани покинул «Спартак», новые контракты Малкина и Сергачева. Главное за день

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Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 13 июля.

Каттани предал «Спартак» и Абаскаля. Бегство красно-белых итальянцев продолжается

Максим Алланазаров — о причинах ухода спортивного директора столичного клуба и трансферной кампании спартаковцев.

Полгода Каттани в «Спартаке»: кубок, много трансферов и словесная война с «Зенитом»

Спортивный директор красно-белых покинул клуб.

Российский защитник подписал бомбический контракт! Он вошел в элиту игроков обороны

Михаил Сергачев получит 68 миллионов долларов за восемь лет.

Панарину нашли центра, а звездного американца теперь проклинают в Калгари. Итоги открытия рынка НХЛ

Главное, чтобы было в первые часы после открытия рынка свободных агентов.

У Малкина все будет хорошо. Но у «Питтсбурга» нет реальных шансов на кубок

Лидеры команды — в категории 35+.

Черчесов разгромил казахов и сыграет с Вайссом, безумная драма в Батуми, экс-игрок «Спартака» помог разбить чемпиона Польши

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Зарема — об уходе Каттани: «Не имеем права заставлять жертвовать карьерой»

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Чидера Эджуке стал игроком «Герты»

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«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком на три года

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Стерлинг за 45 миллионов фунтов — первый топ-трансфер «Челси» после эры Абрамовича

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«По финансам претензий нет». Русский защитник четыре года бился за хороший контракт в НХЛ и наконец его получил

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«Барселона» получит 330 миллионов евро. Каталонцы увели бразильскую звезду из-под носа «Челси» и сохранили Дембеле

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Семак — топ для России. С «Зенитом» он может побить рекорд «Спартака»

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