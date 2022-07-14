Каттани покинул «Спартак», новые контракты Малкина и Сергачева. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 13 июля.
Каттани предал «Спартак» и Абаскаля. Бегство красно-белых итальянцев продолжается
Максим Алланазаров — о причинах ухода спортивного директора столичного клуба и трансферной кампании спартаковцев.
Спортивный директор красно-белых покинул клуб.
Михаил Сергачев получит 68 миллионов долларов за восемь лет.
Главное, чтобы было в первые часы после открытия рынка свободных агентов.
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