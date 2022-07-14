Каттани покинул «Спартак», новые контракты Малкина и Сергачева. Главное за день

Максим Алланазаров — о причинах ухода спортивного директора столичного клуба и трансферной кампании спартаковцев.

Спортивный директор красно-белых покинул клуб.

Михаил Сергачев получит 68 миллионов долларов за восемь лет.

Главное, чтобы было в первые часы после открытия рынка свободных агентов.

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