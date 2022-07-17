Судейский скандал в матче «Спартака», уверенная победа ЦСКА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 16 июля.
Рыбус подставил «Спартак», а Мозес — спас. Первый матч красно-белых закончился судейским скандалом
Красно-белые в меньшинстве ушли от поражения в Грозном и будут жаловаться в ЭСК.
«Ахмат» — «Спартак»: удален Рыбус и не назначены два пенальти. Нужно ли красно-белым жаловаться на судейство?
Первая же игра с участием спартаковцев вызвала много споров.
Леонид Волотко рецензирует победу над «Уралом».
«Оренбург» проиграл «Крыльям Советов» (2:4) в матче 1-го тура чемпионата России.
Ислам Махачев и Чарльз Оливейра встретятся в главном бою турнира UFC280 в Абу-Даби.
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