Судейский скандал в матче «Спартака», уверенная победа ЦСКА. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 16 июля.

Красно-белые в меньшинстве ушли от поражения в Грозном и будут жаловаться в ЭСК.

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