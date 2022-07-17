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Судейский скандал в матче «Спартака», уверенная победа ЦСКА. Главное за день

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и Виктор Мозес после матча с «Ахматом».
Фото ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 16 июля.

Рыбус подставил «Спартак», а Мозес — спас. Первый матч красно-белых закончился судейским скандалом

Красно-белые в меньшинстве ушли от поражения в Грозном и будут жаловаться в ЭСК.

«Ахмат» — «Спартак»: удален Рыбус и не назначены два пенальти. Нужно ли красно-белым жаловаться на судейство?

Первая же игра с участием спартаковцев вызвала много споров.

Федотов построил топ-команду — без трансферов и с огромными потерями. У ЦСКА будет прорывной сезон

Леонид Волотко рецензирует победу над «Уралом».

«Оренбург» — «Крылья Советов»: видео голов

«Оренбург» проиграл «Крыльям Советов» (2:4) в матче 1-го тура чемпионата России.

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра встретятся в главном бою турнира UFC280

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра встретятся в главном бою турнира UFC280 в Абу-Даби.

У Головина «гол+пас» в матче с «Интером». Русский полузащитник выходит на пик к старту сезона

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