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Месси ушел из «Барсы», два золота на Олимпиаде, наши волейболисты в финале

02:00
Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 5 августа.

Месси и «Барселона» расстаются. И жалеют об этом

Каталонцы объявили, что 34-летний аргентинский форвард все-таки покидает клуб.

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год
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