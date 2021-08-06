Месси ушел из «Барсы», два золота на Олимпиаде, наши волейболисты в финале

Каталонцы объявили, что 34-летний аргентинский форвард все-таки покидает клуб.

Реакция соцсетей на уход Лео.

Семь главных событий четверга на Играх-2020 в Токио.

Мужская сборная ОКР горела 12:20 и 19:23, но перевернули все. Это фантастика!

Чемпионка мира Анжелика Сидорова взяла в Токио серебряную медаль с результатом 4.85 м, уступив американке Кэти Наджетт.