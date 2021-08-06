Месси ушел из «Барсы», два золота на Олимпиаде, наши волейболисты в финале
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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 5 августа.
Месси и «Барселона» расстаются. И жалеют об этом
Каталонцы объявили, что 34-летний аргентинский форвард все-таки покидает клуб.
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