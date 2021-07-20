«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в ЛЧ, допинг-скандал в российском футболе, как живут олимпийцы в Токио
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 19 июля.
Жребий вернул Руя Виторию в Лиссабон. «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
Нынешний тренер «Спартака» Руй Витория дважды приводил «орлов» к победе в чемпионате Португалии.
Представляем соперника красно-белых в Лиге чемпионов.
Подробности неприятной истории, в центре которой нападающий «Ростова» Владимир Обухов.
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Почему среди звезд Токио-2020 в списках американских СМИ почти не найти спортсменов из России.
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