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«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в ЛЧ, допинг-скандал в российском футболе, как живут олимпийцы в Токио

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Александр Соболев, Руй Витория, Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев, Руй Витория, Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 19 июля.

Жребий вернул Руя Виторию в Лиссабон. «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов

Нынешний тренер «Спартака» Руй Витория дважды приводил «орлов» к победе в чемпионате Португалии.

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Представляем соперника красно-белых в Лиге чемпионов.

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