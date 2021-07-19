«Спартак» выиграл предсезонный турнир, эксперименты ФИФА с правилами и другие новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 18 июля.
«Спартак»: оптимальный состав для Витории и 13-1 в трех матчах
Красно-белые одержали очередную крупную победу, Руй Витория наконец-то смог сыграть оптимальным составом.
Международная федерация футбола продолжает эксперименты с правилами игры.
Британец выбил на старте своего главного соперника и победил при домашних трибунах.
Лучше спорные идеи, чем полный кризис мысли — мнение Михаила Зислиса.
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