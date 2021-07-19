Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

«Спартак» выиграл предсезонный турнир, эксперименты ФИФА с правилами и другие новости дня

02:15
Игроки «Спартака» празднуют победу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Спартака» празднуют победу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 18 июля.

«Спартак»: оптимальный состав для Витории и 13-1 в трех матчах

Красно-белые одержали очередную крупную победу, Руй Витория наконец-то смог сыграть оптимальным составом.

Футбол начинает копировать футзал и хоккей. Вы готовы играть по таким правилам?

Международная федерация футбола продолжает эксперименты с правилами игры.

Кошмар в Сильверстоуне. Авария Хэмилтона и Ферстаппена — неизбежная случайность

Британец выбил на старте своего главного соперника и победил при домашних трибунах.

Противники реформ, вы хотите, чтобы российский футбол совсем умер? В светлое будущее его можно загнать только сверху

Лучше спорные идеи, чем полный кризис мысли — мнение Михаила Зислиса.

Первая российская победа в Токио. Наших пловцов допустили на Олимпиаду, вопреки Родченкову

Вероника Андрусенко и Александр Кудашев прожили четыре безумно нервных дня.

Теряем одного олимпийца за другим. Наша заявка сокращается

читать >

Максим Орешкин прокомментировал информацию о переговорах ЦСКА с Черчесовым

читать >

На Евро-2020 тренеры-легионеры не добились успехов. Нужен ли иностранец сборной России?

читать >

Месси снова главный претендент на «Золотой мяч». Кто может остановить аргентинца?

читать >

Тарасенко, Дадонов и другие. Кто из россиян может оказаться в новом клубе НХЛ «Сиэтле»

читать >

«Слышу от детских тренеров: «Отдай пас, не обводи, играй проще». А если это звезда растет?!» Идеи Бердыева

читать >

Могут помешать нашим. Россияне в иностранных сборных на Олимпиаде — есть ли у них шансы на медали?

читать >

Новый бомбардир «Зенита»: забил 33 за сезон, резко против лимита, зрело разбирает причины побед

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Спартак» разгромил «Химки» и одержал победу на товарищеском турнире
«Вы не сможете от меня спрятаться!» Махачев снова уверенно победил в UFC и обратился к топам
«Реал» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в товарищеском матче
Дубль Халка принес «Атлетико Минейро» победу над «Коринтиансом»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд