Что ждет наших олимпийцев, расписание главных стартов на ОИ, президент РПЛ — о реформах
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 20 июля.
Что ждет наших олимпийцев в Токио? Подвиг или провал?
Сам факт проведения Олимпиады в Токио — огромная победа.
Базовый план для российского болельщика, у которого будет время следить за Играми-2020.
«Реформы нужны. Нам важно экономическое развитие». Президент РПЛ — о предложениях Hypercube и будущем лиги
Брифинг Сергея Прядкина.
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Ждем около 20 золотых медалей и более 60 всего.
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