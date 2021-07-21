Сам факт проведения Олимпиады в Токио — огромная победа.

Базовый план для российского болельщика, у которого будет время следить за Играми-2020.

Брифинг Сергея Прядкина.

Геннадий Орлов — о «Спартаке» и противостоянии с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов.

Ждем около 20 золотых медалей и более 60 всего.