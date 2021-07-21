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Что ждет наших олимпийцев, расписание главных стартов на ОИ, президент РПЛ — о реформах

02:00
Токио готовится к проведению Игр. Фото Getty Images
Токио готовится к проведению Игр. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 20 июля.

Что ждет наших олимпийцев в Токио? Подвиг или провал?

Сам факт проведения Олимпиады в Токио — огромная победа.

Что смотреть на Олимпиаде в Токио. Гид по расписанию самых крутых соревнований

Базовый план для российского болельщика, у которого будет время следить за Играми-2020.

«Реформы нужны. Нам важно экономическое развитие». Президент РПЛ — о предложениях Hypercube и будущем лиги

Брифинг Сергея Прядкина.

«Мирзов — неплохой козырь в рукаве Руя. Манчини выиграл Евро за счет скамейки». Орлов — о «Спартаке»

Геннадий Орлов — о «Спартаке» и противостоянии с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов.

С США на Олимпиаде бороться бесполезно. Но Россию недооценивают — есть шанс на топ-3 в общем зачете

Ждем около 20 золотых медалей и более 60 всего.

Источник сообщил, что жена футбольного арбитра Безбородова избила 7-летнего сына Стаса Пьехи

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