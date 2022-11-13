«Спартак» обыграл «Локомотив», победы «Зенита» и «Ростова». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 12 ноября.
При одинаковой стоимости составов «Спартак» и «Локомотив» на разных полюсах таблицы. В дерби стало понятно почему
«СЭ» разбирает главный матч субботы.
Сине-бело-голубые быстро оправились от поражения в матче с «Ахматом».
«Крылья» не выстояли дома — 1:3.
Российский боец Ислам Махачев проведет поединок против австралийца Алексом Волкановски, сообщается на официальном сайте UFC.
«Брентфорд» прибил «Манчестер Сити», «Челси» продолжает падение, «Лейпциг» после отставки Тедеско взлетел на второе место
Главные события субботы в европейском футболе.
ЦИФРА ДНЯ
6
очков
ЦИТАТА
Хотел бы работать в «Спартаке» бесконечно. Но не больше, чем заслуживаю
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5 лет назад он чуть не завершил карьеру, но героически вернулся в сборную. Драма Марио Гетцечитать >
КХЛ, 12 ноября: «Витязь» уступил «Автомобилисту», «Сибирь» победила СКАчитать >
НХЛ: «Монреаль» — «Питтсбург», «Нэшвилл» — «Рейнджерс» и другие матчи 12 и 13 ноябрячитать >
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