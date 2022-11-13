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Сегодня, 02:00

«Спартак» обыграл «Локомотив», победы «Зенита» и «Ростова». Главное за день

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Станислав Магкеев и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 12 ноября.

При одинаковой стоимости составов «Спартак» и «Локомотив» на разных полюсах таблицы. В дерби стало понятно почему

«СЭ» разбирает главный матч субботы.

«Зенит»: кризис отменяется. Лидер РПЛ уверенно обыграл «Торпедо»

Сине-бело-голубые быстро оправились от поражения в матче с «Ахматом».

Карпин заслуженно вызвал Пиняева в сборную, но Комличенко был круче! «Ростов» встретит зиму в топ-3

«Крылья» не выстояли дома — 1:3.

Махачев встретится с Волкановски на UFC 284 в феврале 2023 года

Российский боец Ислам Махачев проведет поединок против австралийца Алексом Волкановски, сообщается на официальном сайте UFC.

«Брентфорд» прибил «Манчестер Сити», «Челси» продолжает падение, «Лейпциг» после отставки Тедеско взлетел на второе место

Главные события субботы в европейском футболе.

ЦИФРА ДНЯ
6
очков
отрыв лидера РПЛ «Зенита» перед зимней паузой
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«Хотелось попасть на Итоговый в одиночном разряде. Я ведь была близка». Кудерметова — о большой победе и планах на будущее

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«Урал» всухую обыграл «Факел» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей

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