Составы сборных на ЧМ-2022, интриги 17-го тура РПЛ. Главное за день

Все заявки национальных команд на финальный турнир чемпионата мира.

Интриги последнего тура в 2022 году.

Кубок мира состоится не раньше 2025 года.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов объявил об уходе из клуба после победы над «Ахматом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Регулярный чемпионат КХЛ.