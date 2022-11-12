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12 ноября, 04:00

Составы сборных на ЧМ-2022, интриги 17-го тура РПЛ. Главное за день

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Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар.

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 11 ноября.

Составы сборных на ЧМ-2022. Кто едет в Катар

Все заявки национальных команд на финальный турнир чемпионата мира.

«Спартак» в трех очках от первого места? «Локомотив» в зоне вылета? Где будут зимовать клубы РПЛ

Интриги последнего тура в 2022 году.

Мировой хоккей без топ-турнира — минимум на девять лет. НХЛ не захотела дискриминировать российских звезд

Кубок мира состоится не раньше 2025 года.

Михаил Галактионов объявил об уходе из «Нижнего Новгорода» после победы над «Ахматом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов объявил об уходе из клуба после победы над «Ахматом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

КХЛ: «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду», «Спартак» обыграл ЦСКА и другие матчи 11 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ

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На Евротуре без России случился позор. Чехи и шведы еле доиграли матч

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Фавориты ЧМ-2022 по футболу: Бразилия или Португалия? Расклады чемпионата мира

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