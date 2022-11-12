Составы сборных на ЧМ-2022, интриги 17-го тура РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 11 ноября.
Составы сборных на ЧМ-2022. Кто едет в Катар
Все заявки национальных команд на финальный турнир чемпионата мира.
Интриги последнего тура в 2022 году.
Мировой хоккей без топ-турнира — минимум на девять лет. НХЛ не захотела дискриминировать российских звезд
Кубок мира состоится не раньше 2025 года.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов объявил об уходе из клуба после победы над «Ахматом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Регулярный чемпионат КХЛ.
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