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Скандальное заявление Роналду, интервью с Карпиным, Рублев обыграл Медведева. Главное за день

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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 14 ноября.

«Меня предали». Роналду в скандальном интервью разгромил «МЮ», Тен Хага, Рангника и Руни

Как теперь возвращаться на «Олд Траффорд»?

Валерий Карпин: «Обвинения в адрес Чистякова — глупость! В РПЛ вообще нет договорных матчей»

Эксклюзивное интервью главного тренера «Ростова» и сборной России.

«С такой критикой внутри клуба я не сталкивался». Генменеджер «Авангарда» Волков — о своей отставке и Крылове

Специалист, проработавший в клубе два года, заявил об уходе со своего поста.

Рублев второй раз подряд обыграл Медведева. В Турине Андрей доминировал над Даниилом

В первой партии не смог реализовать семь сетболов.

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