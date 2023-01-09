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«Сити» уничтожил «Челси», что стоит за заявлением Хабиба об уходе из ММА. Главное за день

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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 8 января.

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