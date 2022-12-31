РФС создал рабочую группу по переходу из УЕФА в АФК, Роналду — в «Аль-Насре». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 30 декабря.
«УЕФА и футбольные люди Европы хотят видеть Россию». Дюков — об историческом решении РФС
Переход в Азию откладывается.
Форвард Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», сообщает официальный Twitter клуба.
А ведь турнир, который должен был состояться в России, уже начался.
«Пробегает мальчишечка по лестнице, а Яшин его за шею — хвать! И сказал, что тот будет лучшим игроком мира». Памяти Пеле
Игорь Рабинер вспоминает Короля футбола, с которым ему посчастливилось пообщаться.
События, люди и явления, которые определили этот год в спорте.
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