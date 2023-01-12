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Сегодня, 04:00

Интервью Сергея Юрана, «Милан» вылетел из Кубка Италии и другие новости дня

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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 11 января.

«Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана

Бывший главный тренер «Химок» — о последних резонансных событиях в подмосковном клубе.

Команда Миранчука выбила «Милан» из Кубка, Месси забил в первом матче после ЧМ, Гаттузо не испортил юбилей Анчелотти

Главные события среды в европейском футболе.

«Крылья» могут получить от Самарской области меньше, чем год назад. Но бюджет клуба вырастет до 2,5 миллиарда?

Клуб заработает гораздо больше.

«Не было иллюзий, что мое назначение будет воспринято на ура». Интервью Павла Ростовцева

Трехкратный чемпион мира возвращается в сборную в новой должности.

Валиева обошла Большунова и Овечкина. Это выяснилось по итогам опроса ВЦИОМ

Респонденты называли фигуристку лучшей российской спортсменкой 2022 года.

ЦИТАТА
Не было иллюзий, что мое назначение будет воспринято на ура
Павел Ростовцев
трехкратный чемпион мира

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