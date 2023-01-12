Интервью Сергея Юрана, «Милан» вылетел из Кубка Италии и другие новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 11 января.
«Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана
Бывший главный тренер «Химок» — о последних резонансных событиях в подмосковном клубе.
Команда Миранчука выбила «Милан» из Кубка, Месси забил в первом матче после ЧМ, Гаттузо не испортил юбилей Анчелотти
Главные события среды в европейском футболе.
«Крылья» могут получить от Самарской области меньше, чем год назад. Но бюджет клуба вырастет до 2,5 миллиарда?
Клуб заработает гораздо больше.
Трехкратный чемпион мира возвращается в сборную в новой должности.
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