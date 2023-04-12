Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Игры
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:15

«Сити» разгромил «Баварию», Талалаев возглавил «Химки». Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрлин Холанн.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 11 апреля.

Гвардиола втоптал в газон Тухеля. «Бавария» Томаса пока сырая

«Манчестер Сити» — шаге от полуфинала Лиги чемпионов.

Кризисный «Интер» преобразился в Лиссабоне. Образцовый план Индзаги ставит точку в сказке «Бенфики»

Миланская команда провела образцовый матч и почти гарантировала себе место в полуфинале.

Талалаев возглавил третий клуб в сезоне, у «Химок» пятый тренер. Они созданы друг для друга!

Контракт со специалистом — на пять лет.

«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии — о тяжелом детстве и первых неделях в России.

Квартальнов заменил канадца в минском «Динамо». Какое наследие оставил белорусскому клубу Вудкрофт

Обзор дня Алексея Шевченко.

Финны ищут «крота», написавшего Большунову. А норвежцы игнорируют резонансное заявление Сан Саныча

читать >

Все о международных связях «Зенита»: как невский клуб сохраняет наш футбол на мировой карте

читать >

В АПЛ будет работать еще один ученик Гвардиолы. Он называет его своим преемником в «Манчестер Сити»

читать >

Легенда о Жоре. Как Ярцев вписал себя в историю «Спартака» всего за пять лет

читать >

«Думал, «Рейнджерс» разорвут «Магнитку» в клочья, но мы могли выиграть». Чемпион мира — о карьере

читать >

«Авангард» пытался вернуть Хартли, но не смог. Итоги выступления омской команды

читать >

НХЛ, 12 апреля: «Бостон» — «Вашингтон», «Колорадо» — «Эдмонтон» и другие матчи

читать >

Рахимов заключит контракт с «Рубином» до конца сезона

читать >
0
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бердыев покинул «Сочи», ЦСКА забил семь голов СКА. Главное за день
Новости
RSS RSS
Все новости