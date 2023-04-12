«Сити» разгромил «Баварию», Талалаев возглавил «Химки». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 11 апреля.
Гвардиола втоптал в газон Тухеля. «Бавария» Томаса пока сырая
«Манчестер Сити» — шаге от полуфинала Лиги чемпионов.
Миланская команда провела образцовый матч и почти гарантировала себе место в полуфинале.
Контракт со специалистом — на пять лет.
Защитник «Зенита» и сборной Бразилии — о тяжелом детстве и первых неделях в России.
Обзор дня Алексея Шевченко.
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