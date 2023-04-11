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Сегодня, 03:00

Бердыев покинул «Сочи», ЦСКА забил семь голов СКА. Главное за день

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Михаил Григоренко.
Фото photo.khl.ru

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 10 апреля.

Что это было? Бердыев покинул «Сочи», теперь к его тренерским навыкам есть вопросы

Будет ли он еще работать?

ЦСКА опять стал машиной. Москвичи — в шаге от финала после красивой победы в Питере

Семь голов и 3-2 в пользу команды Сергея Федорова.

«Спартак», учись. «Ростов» показал, как надо бороться за медали

Южане отыгрались в безнадежном матче.

Непомнящий выиграл первую из 13 партий в матче на первенство мира. Ян максимально уверен в себе

Дин в нокдауне, он назвал свою игру катастрофой.

«Хорошо, что Дзюба снова в РПЛ, — такие фигуры нужны нашему футболу». Черчесов — о «Динамо», Турции и продлении контракта с «Ференцварошем»

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