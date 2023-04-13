ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, победы «Реала» и «Милана» в ЛЧ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 12 апреля.
ЦСКА — в финале. Москвичи переиграли петербуржцев по всем статьям
В решающий момент СКА ничем не смог удивить команду Федорова.
Мадридская команда без труда обыграла лондонскую, почти гарантировав выход в полуфинал главного еврокубка.
Миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов реально, как никогда.
Даниил уверенно обыграл Лоренцо Сонего.
В руководстве хотят видеть более атакующий футбол.
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