Россия обожает сборную и Дзюбу, Овечкин догоняет Селянне, Тедеско не спешит в «Спартак»
Лучшая сборная России!
В четверг наши разнесли Шотландию (4:0) на поле «Лужников». Эту команду не остановить!
Мнения обозревателей британской прессы о крупном поражении сборной Шотландии в России.
Обозреватель «СЭ» увидел много положительных моментов в матче в «Лужниках».
По информации «СЭ», тренер Доменико Тедеско в пятницу не прилетит в Москву и соответственно сегодня не подпишет контракт со «Спартаком».
Главные цифры победы сборной России в матче с Шотландией (4:0).
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