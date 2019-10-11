Россия обожает сборную и Дзюбу, Овечкин догоняет Селянне, Тедеско не спешит в «Спартак»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 11 октября.

В четверг наши разнесли Шотландию (4:0) на поле «Лужников». Эту команду не остановить!

ЦИФРА ДНЯ

1 набранное очко в матче с Кипром в гостях 13 октября гарантирует России выход в финальный турнир Евро-2020

ЦИТАТА Сегодня понял: гимн России для меня круче, чем гимн Лиги чемпионов.

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