Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Россия обожает сборную и Дзюбу, Овечкин догоняет Селянне, Тедеско не спешит в «Спартак»

18:15
10 октября. Москва. Россия — Шотландия — 4:0. Радость россиян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 октября. Москва. Россия — Шотландия — 4:0. Радость россиян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 11 октября.

Лучшая сборная России!

В четверг наши разнесли Шотландию (4:0) на поле «Лужников». Эту команду не остановить!

«Дзюба напоминал хулигана на детской площадке». Шотландские СМИ — об унижении в Москве

Мнения обозревателей британской прессы о крупном поражении сборной Шотландии в России.

Шотландцев разложили на молекулы. Рабинер — о красивой победе сборной России

Обозреватель «СЭ» увидел много положительных моментов в матче в «Лужниках».

Тедеско: в пятницу контракта со «Спартаком» не будет. Новый дедлайн — понедельник

По информации «СЭ», тренер Доменико Тедеско в пятницу не прилетит в Москву и соответственно сегодня не подпишет контракт со «Спартаком».

Дзюба догнал Павлюченко. Впереди — только Бесчастных и Кержаков

Главные цифры победы сборной России в матче с Шотландией (4:0).

ЦИФРА ДНЯ
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набранное очко
в матче с Кипром в гостях 13 октября гарантирует России выход в финальный турнир Евро-2020
ЦИТАТА
Сегодня понял: гимн России для меня круче, чем гимн Лиги чемпионов.
Артем Дзюба
капитан сборной России

Заявление Валерия Газзаева — о работе в Госдуме и возможном возвращении в футбол

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Большое интервью вратаря «Спартака»: дерби с ЦСКА, крутость Знарка, шоу для фанатов, Шюррле и Крал

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«Космонавтам играть в хоккей запретили». Памяти знаменитого советского космонавта Алексея Леонова

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Россия — Шотландия. Безумие в Лужниках

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Наши парни — матч в Лужниках: съемка с коптера!

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Тренер «Нью-Джерси» зажимает Гусева? Никиту сослали в четвертое звено, но он все равно забил

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Овечкин выстрелил дублем и обошел канадскую легенду. До великого Селянне — шесть голов

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