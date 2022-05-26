«Рома» Моуринью выиграла Лигу конференций, первые стыковые матчи. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 25 мая.
Моуринью вошел в историю: первую Лигу конференций выиграла «Рома». Экс-спартаковцы Тил и Хендрикс остались ни с чем
«Фейеноорд» уступил в финале Лиги конференций римскому клубу.
Первый стыковой матч «Оренбург» — «Уфа» завершился вничью — 2:2.
«СКА-Хабаровск» выиграл первый стыковой матч у «Химок», но в центре внимания оказался скандал с вратарем Лантратовым.
«Рейнджерс» отыгрались с 0-2.
В нелегком трехчасовом матче Карен одолел Уго Дельена из Боливии.
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