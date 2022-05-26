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Сегодня, 04:30

«Рома» Моуринью выиграла Лигу конференций, первые стыковые матчи. Главное за день

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Жозе Моуринью.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 25 мая.

Моуринью вошел в историю: первую Лигу конференций выиграла «Рома». Экс-спартаковцы Тил и Хендрикс остались ни с чем

«Фейеноорд» уступил в финале Лиги конференций римскому клубу.

«Оренбург» рвется в РПЛ — отыгрался с 0:2. Но все решится в Уфе

Первый стыковой матч «Оренбург» — «Уфа» завершился вничью — 2:2.

Голкипер «Химок» оттолкнул болбоя, а Хабаровск приблизил Глушакова и Юрана к вылету из РПЛ

«СКА-Хабаровск» выиграл первый стыковой матч у «Химок», но в центре внимания оказался скандал с вратарем Лантратовым.

Панарин растворился в плей-офф. Но его команда нашла свою игру и сравняла счет в серии с фаворитом

«Рейнджерс» отыгрались с 0-2.

Хачанов первым из россиян вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

В нелегком трехчасовом матче Карен одолел Уго Дельена из Боливии.

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