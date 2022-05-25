РПЛ сохранит действующий формат, «Тампа» выбила лучшую команду регулярки. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 24 мая.
РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне
РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.
Исполком РФС заблокировал расширение РПЛ.
«Флорида» не выиграла ни одного матча в серии.
Вторая ракетка мира на классе победила в Париже аргентинца Факундо Баньиса.
По данным «СЭ», будущее тренерского штаба «Спартака» во главе с Паоло Ваноли не зависит от того, возьмет ли команда 29 мая кубковый трофей или нет.
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