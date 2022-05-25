РПЛ сохранит действующий формат, «Тампа» выбила лучшую команду регулярки. Главное за день

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.

Исполком РФС заблокировал расширение РПЛ.

«Флорида» не выиграла ни одного матча в серии.

Вторая ракетка мира на классе победила в Париже аргентинца Факундо Баньиса.

По данным «СЭ», будущее тренерского штаба «Спартака» во главе с Паоло Ваноли не зависит от того, возьмет ли команда 29 мая кубковый трофей или нет.