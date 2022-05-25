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РПЛ сохранит действующий формат, «Тампа» выбила лучшую команду регулярки. Главное за день

Читать «СЭ» в
Тинькофф РПЛ.
Фото «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 24 мая.

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.

Российский футбол дает ответ санкциям. Осенью стартует альтернативная Лига чемпионов

Исполком РФС заблокировал расширение РПЛ.

«Тампа» выкинула лучшую команду регулярки из плей-офф! Кучеров и Василевский идут за третьим кубком

«Флорида» не выиграла ни одного матча в серии.

Медведев одержал первую победу на грунте в 2022-м. Россиянин — во втором круге «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира на классе победила в Париже аргентинца Факундо Баньиса.

Ваноли останется в «Спартаке» вне зависимости от результата кубкового финала с «Динамо»

По данным «СЭ», будущее тренерского штаба «Спартака» во главе с Паоло Ваноли не зависит от того, возьмет ли команда 29 мая кубковый трофей или нет.

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