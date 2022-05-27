Большое интервью Ваноли, инсайды по «Рубину». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 26 мая.
«Вернуться в «Лужники» — это судьба. Благодарен «Спартаку» за такую возможность». Большое интервью Паоло Ваноли
Главный тренер «Спартака» встретился с корреспондентами «СЭ».
Инсайды «СЭ».
Даниил Медведев в тяжелом матче одолел на «Ролан Гаррос» Ласло Джере из Сербии.
Еще за две минуты до конца основного времени скандинавы вели в две шайбы.
Сравнения двух легенд не закончатся никогда.
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