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Сегодня, 04:00

Большое интервью Ваноли, инсайды по «Рубину». Главное за день

Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 26 мая.

«Вернуться в «Лужники» — это судьба. Благодарен «Спартаку» за такую возможность». Большое интервью Паоло Ваноли

Главный тренер «Спартака» встретился с корреспондентами «СЭ».

«Рубин» в ФНЛ: какие будут трансферы, кто покинет Казань, что с бюджетом и стадионом?

Инсайды «СЭ».

Медведев пока не проиграл в Париже ни сета. Он уже в третьем круге

Даниил Медведев в тяжелом матче одолел на «Ролан Гаррос» Ласло Джере из Сербии.

Канадцы сотворили подвиг! Они отыгрались с 0:3 и выбили шведов с чемпионата мира

Еще за две минуты до конца основного времени скандинавы вели в две шайбы.

«Овечкин — сокровище. Но он никогда не был лучше, чем Кросби». В Америке не ценят российскую звезду

Сравнения двух легенд не закончатся никогда.

В 2018-м Кариус сломал «Ливерпулю» финал ЛЧ. Справится ли «Реал» теперь без его помощи?

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Бан от УЕФА не уменьшил популярность РПЛ. На футбол ходят как в доковидные времена

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РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?

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