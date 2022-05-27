Большое интервью Ваноли, инсайды по «Рубину». Главное за день

Главный тренер «Спартака» встретился с корреспондентами «СЭ».

Инсайды «СЭ».

Даниил Медведев в тяжелом матче одолел на «Ролан Гаррос» Ласло Джере из Сербии.

Еще за две минуты до конца основного времени скандинавы вели в две шайбы.

Сравнения двух легенд не закончатся никогда.