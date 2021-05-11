Расширенный состав сборной на Евро, комментарий Черчесова, кто поедет на ЧМ по хоккею

Главный тренер национальной команды объявил расширенный состав для подготовки к Евро-2020.

Главный тренер национальной команды объяснил отсутствие Смолова, Гильерме и Антона Миранчука.

Россия почти определилась с кандидатами.

Игорь Рабинер — о победе «Спартака» над «Химками», которая приблизила красно-белых к выходу в Лигу чемпионов.

Нападающий «Спартака» Максим Глушенков, который на правах аренды играет за «Химки», после матча с красно-белыми поговорил с «СЭ».