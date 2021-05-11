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Расширенный состав сборной на Евро, комментарий Черчесова, кто поедет на ЧМ по хоккею

23:00
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 11 апреля.

Список Черчесова: сборная с Захаряном и Сафоновым, но без Смолова и Гильерме

Главный тренер национальной команды объявил расширенный состав для подготовки к Евро-2020.

«Дзюба, Заболотный и Соболев — не однотипные футболисты». Черчесов — о расширенном составе сборной на Евро

Главный тренер национальной команды объяснил отсутствие Смолова, Гильерме и Антона Миранчука.

На ЧМ — без суперзвезд и вообще без звезд. Состав сборной не впечатляет, но еще ничего не потеряно

Россия почти определилась с кандидатами.

Везение и Ларссон толкают «Спартак» в Лигу чемпионов. Выходить туда надо, но с таким футболом там делать нечего

Игорь Рабинер — о победе «Спартака» над «Химками», которая приблизила красно-белых к выходу в Лигу чемпионов.

«Хочу вернуться в «Спартак» и бороться за место в составе». Глушенков — о голе, удалении и Глушакове

Нападающий «Спартака» Максим Глушенков, который на правах аренды играет за «Химки», после матча с красно-белыми поговорил с «СЭ».

ЦИФРА ДНЯ
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футболистов
сборная России назвала расширенный состав на чемпионат Европы-2020
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