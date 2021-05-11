Расширенный состав сборной на Евро, комментарий Черчесова, кто поедет на ЧМ по хоккею
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 11 апреля.
Список Черчесова: сборная с Захаряном и Сафоновым, но без Смолова и Гильерме
Главный тренер национальной команды объявил расширенный состав для подготовки к Евро-2020.
Главный тренер национальной команды объяснил отсутствие Смолова, Гильерме и Антона Миранчука.
Россия почти определилась с кандидатами.
Игорь Рабинер — о победе «Спартака» над «Химками», которая приблизила красно-белых к выходу в Лигу чемпионов.
Нападающий «Спартака» Максим Глушенков, который на правах аренды играет за «Химки», после матча с красно-белыми поговорил с «СЭ».
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