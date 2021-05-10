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«Спартак» обыграл «Химки», нужен ли красно-белым Витория, Овечкин вложился в женский футбол

23:45
Футболисты «Спартака» отмечают гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака» отмечают гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 10 мая.

Запомните «Спартак» Тедеско таким

Максим Алланазаров — о последнем московском матче Доменико Тедеско.

Глушенков против «своего» «Спартака»: забил гол, отпраздновал с Глушаковым и удалился через 10 минут

Яркий матч против клуба, с которым имеет действующий контракт.

Нужен ли «Спартаку» Витория? Отвечают Горлукович, Хидиятуллин, Гаврилов, Ширко и Юран

Спартаковские ветераны оценивают работу Тедеско и рассуждают о его возможном преемнике.

Овечкин решил вложиться в американский женский футбольный клуб вместе с дочерьми Буша и Клинтона. Зачем ему это нужно?

Похоже, это имиджевый ход.

Битва на Волге за Лигу Европы. Кто победит: «Локомотив» или «Крылья»?

Финал БЕТСИТИ Кубка России — главный матч сезона для обеих команд.

ЦИФРА ДНЯ
2
место
заняла женская сборная России на чемпионате мира по керлингу
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