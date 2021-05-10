«Спартак» обыграл «Химки», нужен ли красно-белым Витория, Овечкин вложился в женский футбол
23:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 10 мая.
Запомните «Спартак» Тедеско таким
Максим Алланазаров — о последнем московском матче Доменико Тедеско.
Глушенков против «своего» «Спартака»: забил гол, отпраздновал с Глушаковым и удалился через 10 минут
Яркий матч против клуба, с которым имеет действующий контракт.
Спартаковские ветераны оценивают работу Тедеско и рассуждают о его возможном преемнике.
Овечкин решил вложиться в американский женский футбольный клуб вместе с дочерьми Буша и Клинтона. Зачем ему это нужно?
Похоже, это имиджевый ход.
Финал БЕТСИТИ Кубка России — главный матч сезона для обеих команд.
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Я люблю «Спартак». Навсегда. Спасибо за все, ребят
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