«ПСЖ» спасся в матче с «Ньюкаслом», девятая победа СКА подряд, интервью Хлусевича. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 28 ноября.
Мбаппе был в шаге от вылета из еврокубков. «ПСЖ» спас польский судья
Парижский гранд едва не оступился против «Ньюкасла».
Обзор состоявшихся во вторник матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Армейцы обыграли московское «Динамо» — 5:3.
«СЭ» поговорил с защитником «Спартака» и сборной России.
Евгений Калешин покинул команду, идущую на третьем месте в ФНЛ.
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