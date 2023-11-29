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Сегодня, 04:30

«ПСЖ» спасся в матче с «Ньюкаслом», девятая победа СКА подряд, интервью Хлусевича. Главное за день

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Радость футболистов «ПСЖ» после гола Килиана Мбаппе.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 28 ноября.

Мбаппе был в шаге от вылета из еврокубков. «ПСЖ» спас польский судья

Парижский гранд едва не оступился против «Ньюкасла».

«Боруссия» нокаутировала «Милан», «Барселона» в плей-офф впервые без Месси, крутой камбэк «Ман Сити»

Обзор состоявшихся во вторник матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Ротенберг выиграл девять матчей подряд. СКА снова фаворит сезона КХЛ?

Армейцы обыграли московское «Динамо» — 5:3.

«Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича

«СЭ» поговорил с защитником «Спартака» и сборной России.

«Акрон» и Калешин: тренер перешел грань допустимого в клубе или пострадал за правду? Рабинер — о громкой отставке

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