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Сегодня, 03:15

«Краснодар» проиграл «Уралу», «Зенит» стал лидером РПЛ, итоги тура. Главное за день

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Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 26 ноября.

Черный день «Краснодара»: потерял лидерство, Кордобу, Сафонова и Тормену. «Урал» победил, «Зенит» — первый

Худший матч в сезоне для команды Владимира Ивича.

Срыв Кордобы может стоить «Краснодару» чемпионства. Его дисквалификация — кошмар для Ивича

А в «Зените» точно довольны.

Казарцеву — четверку за судейство, Галактионову — четыре матча за мат. Чем так недоволен тренер «Локо»?

Матч в Самаре запомнится громкими высказываниями, оскорблениями судей и стычкой тренеров в перерыве.

«Карраскаль сыграл здорово, Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон, ЦСКА не хватило скамейки». Мнение Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев — о дерби.

Соболев показал, что футбол на снегу может быть тонким. Зрителям дали понять: мяч им видеть необязательно

Игорь Рабинер — о победе «Спартака» в Калининграде.

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