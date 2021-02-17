Провал «Барселоны», нужен ли Фуркад в сборной России, психолог — о феномене Карацева
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 17 февраля.
«Барселона» снова опозорилась в Лиге чемпионов. Что на этот раз пошло не так?
Разбираемся в проблемах каталонского клуба, который фактически вылетел из главного еврокубкового турнира.
Знаменитый француз согласен поработать в нашей команде при условии хорошего контракта. Но СБР не стоит соглашаться на его условия.
Игорь Рабинер поговорил о феномене Аслана Карацева с психологом сборной России по теннису.
История Марьяны Ковачевич: лечит плацентой, бьет током, берет по 500 евро за час.
22-летний дебютант чемпионатов мира из сборной России — в топ-6.
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