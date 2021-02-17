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Провал «Барселоны», нужен ли Фуркад в сборной России, психолог — о феномене Карацева

22:00
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 17 февраля.

«Барселона» снова опозорилась в Лиге чемпионов. Что на этот раз пошло не так?

Разбираемся в проблемах каталонского клуба, который фактически вылетел из главного еврокубкового турнира.

Приход Фуркада в сборную России — гарантированный провал. Этого делать нельзя

Знаменитый француз согласен поработать в нашей команде при условии хорошего контракта. Но СБР не стоит соглашаться на его условия.

«Об Аслане надо снимать кино. Если получилось у него — почему не получится у тебя?» Психолог сборной России — о чуде Карацева

Игорь Рабинер поговорил о феномене Аслана Карацева с психологом сборной России по теннису.

«Она мазала меня коричневой жидкостью». Сербская знахарка, лечившая ван Перси, Самедова и Лэмпарда

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22-летний дебютант чемпионатов мира из сборной России — в топ-6.

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