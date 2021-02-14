Победа России в Евротуре, провал на ЧМ по биатлону, сенсационное выступление Карацева в Австралии

В третьем периоде наши забросили пять шайб.

ЦИФРА ДНЯ

1/4 россиянин Аслан Карацев вышел в топ-8 Australian Open-2021

ЦИТАТА Трусова сильно изменилась. Раньше это был маленький робот, штампующий четверные

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