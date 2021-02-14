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Победа России в Евротуре, провал на ЧМ по биатлону, сенсационное выступление Карацева в Австралии

22:00
Сборная России по хоккею. Фото AFP
Сборная России по хоккею. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 14 февраля.

Мощнейший камбэк сборной Ларионова! Россия разорвала чехов за период и выиграла Евротур

В третьем периоде наши забросили пять шайб.

Пять из 12 гонок чемпионата мира позади. Пока выступление России — тихий ужас

Марку держит только Эдуард Латыпов.

Карацев — в четвертьфинале, и раньше Медведева! Аслан взлетает в рейтинге на 40 позиций

Российский дебютант вышел в топ-8 Australian Open.

Миранчук — король. Его первый голевой пас в Италии помог «Аталанте» победить

Российский хавбек отметился результативным действием на позиции треквартисты.

Переход Промеса: хитрый «Аякс», спокойный «Спартак»

Почему затягивается сделка по возвращению Квинси в Москву.

ЦИФРА ДНЯ
1/4
россиянин Аслан Карацев вышел в топ-8 Australian Open-2021
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