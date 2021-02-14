Победа России в Евротуре, провал на ЧМ по биатлону, сенсационное выступление Карацева в Австралии
22:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 14 февраля.
Мощнейший камбэк сборной Ларионова! Россия разорвала чехов за период и выиграла Евротур
В третьем периоде наши забросили пять шайб.
Марку держит только Эдуард Латыпов.
Российский дебютант вышел в топ-8 Australian Open.
Российский хавбек отметился результативным действием на позиции треквартисты.
Почему затягивается сделка по возвращению Квинси в Москву.
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