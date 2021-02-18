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Провал в сингл-миксте, конец сказки Карацева, Тедеско торопит Промеса

21:30
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров «СЭ"/ Canon EOS-1DX MarkII., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров «СЭ"/ Canon EOS-1DX MarkII., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 18 февраля.

Сказка Карацева закончилась. Джокович — в девятый раз в финале Australian Open

Несмотря на поражение, в понедельник россиянин официально станет 42-й ракеткой мира, улучшив свой рейтинг на 72 позиции.

«У меня слабость, не сплю, руки-ноги не поднимаются». Огонь от биатлонистки сборной Евгении Павловой

После 11-го места в сингл-миксте Евгения Павлова не стала сдерживаться и рассказала о своем состоянии.

Тедеско о своем сменщике в «Спартаке»: «Могу Хинкеля порекомендовать. Он хороший специалист«

Доменико Тедеско во время пресс-конференции заявил, что рекомендовал бы назначить своим сменщиком Анреаса Хинкеля.

Крах «Тамбова»: забастовки, письма губернатору, массовый уход футболистов, заявление о банкротстве и отказ от Кубка

История падения «Тамбова».

Сломали палку, «застрелились», проиграли две минуты. Россия провалилась в сингл-миксте

Формат, который вроде бы мог помочь россиянам в Поклюке, оставил нас без места в десятке.

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набрал канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в регулярных чемпионатах НХЛ
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Быстрее! Давай быстрее!
Доменико Тедеско
главный тренер «Спартака» обратился к нападающему «Аякса» Квинси Промесу

«Могут ли арбитры из Петербурга судить игры «Зенита»? Думаем отменить географические ограничения, но точно не в этом сезоне». Виктор Кашшаи — о готовности рефери, ситуации в судействе и слухах об отставке

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Тедеско предложил в качестве преемника Хинкеля. Объясняем, почему это не безумие и вполне может сработать

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