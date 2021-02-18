Провал в сингл-миксте, конец сказки Карацева, Тедеско торопит Промеса

Несмотря на поражение, в понедельник россиянин официально станет 42-й ракеткой мира, улучшив свой рейтинг на 72 позиции.

После 11-го места в сингл-миксте Евгения Павлова не стала сдерживаться и рассказала о своем состоянии.

Доменико Тедеско во время пресс-конференции заявил, что рекомендовал бы назначить своим сменщиком Анреаса Хинкеля.

История падения «Тамбова».

Формат, который вроде бы мог помочь россиянам в Поклюке, оставил нас без места в десятке.