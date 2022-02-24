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Сегодня, 02:45

Итоги трансферного окна в РПЛ, вечер в ЛЧ, ЦСКА под санкциями. Главное за день

Криштиану Роналду.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 23 февраля.

РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России

Подводим итоги зимнего регистрационного периода.

Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22

Следим за всеми сделками — состоявшимися и возможными — в режиме онлайн.

«Атлетико» казался идеальным, а «МЮ» и Криштиану — беспомощными. Но «красных дьяволов» спас талант, в которого поверил Рангник

Мадридцы провели едва ли не лучший матч в этом сезоне, но не удержали победу (1:1).

ЦСКА попал под санкции США. Грозит ли это клубу?

Разбираемся в вопросе.

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