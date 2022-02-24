Итоги трансферного окна в РПЛ, вечер в ЛЧ, ЦСКА под санкциями. Главное за день

Подводим итоги зимнего регистрационного периода.

Следим за всеми сделками — состоявшимися и возможными — в режиме онлайн.

Мадридцы провели едва ли не лучший матч в этом сезоне, но не удержали победу (1:1).

Разбираемся в вопросе.

Даниил Медведев может возглавить рейтинг ATP в этом месяце.