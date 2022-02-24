Итоги трансферного окна в РПЛ, вечер в ЛЧ, ЦСКА под санкциями. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 23 февраля.
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Подводим итоги зимнего регистрационного периода.
Следим за всеми сделками — состоявшимися и возможными — в режиме онлайн.
«Атлетико» казался идеальным, а «МЮ» и Криштиану — беспомощными. Но «красных дьяволов» спас талант, в которого поверил Рангник
Мадридцы провели едва ли не лучший матч в этом сезоне, но не удержали победу (1:1).
Разбираемся в вопросе.
Даниил Медведев может возглавить рейтинг ATP в этом месяце.
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