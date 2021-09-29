Победа «Шерифа» над «Реалом», что происходит в «Ростове», Жамнов — тренер сборной. Главное за вторник
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 28 сентября.
«Шериф» творит невообразимое. Бывший игрок «Тамбова» похоронил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу«
Обзор состоявшихся во вторник матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Дебютный гол форварда в составе парижан принес им 3 очка в матче с опасным соперником по группе (2:0).
Игорь Рабинер — о ситуации в клубе с Дона.
ФХР объявила, что сборную возглавит не Олег Знарок, а Алексей Жамнов.
Инсайды «СЭ» об инициативах владельца «Спартака», с которыми он выступил на попечительском совете РФС.
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