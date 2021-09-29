Обзор состоявшихся во вторник матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Игорь Рабинер — о ситуации в клубе с Дона.

ФХР объявила, что сборную возглавит не Олег Знарок, а Алексей Жамнов.

Инсайды «СЭ» об инициативах владельца «Спартака», с которыми он выступил на попечительском совете РФС.