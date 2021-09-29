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Победа «Шерифа» над «Реалом», что происходит в «Ростове», Жамнов — тренер сборной. Главное за вторник

02:30
«Шериф» победил «Реал» в Мадриде. Фото Getty Images
«Шериф» победил «Реал» в Мадриде. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 28 сентября.

«Шериф» творит невообразимое. Бывший игрок «Тамбова» похоронил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу«

Обзор состоявшихся во вторник матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Месси забил! И расстроил Гвардиолу. «ПСЖ» победил «Манчестер Сити»

Дебютный гол форварда в составе парижан принес им 3 очка в матче с опасным соперником по группе (2:0).

В «Ростове» все очень плохо. Поэтому там больше нет Семина и вряд ли вернется Карпин

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