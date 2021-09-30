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Крупная победа «Зенита» над «Мальме», «Бенфика» разгромила «Барсу». Главное за среду

03:30
Игроки «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Игроки «Зенита». Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 29 сентября.

Почти не вспотев. «Зенит» разгромил «Мальме» и ждет «Ювентус»

Питерцы разгромили шведов на «Газпром Арене» со счетом 4:0.

«Ну какая безупречная игра? Забили и остановились! Где страсть «Шерифа»?» Орлов — о победе «Зенита» над «Мальме»

Мнение Геннадия Орлова.

Роналду забил победный гол в рекордном матче, «Юве» обыграл «Челси», у «Барсы» — бесконечный кошмар

Обзор встреч 2-го тура Лиги чемпионов, которые состоялись в среду.

«Вернидуб взял Мадрид!» Что пишут в Европе о победе «Шерифа» над «Реалом»

Собрали реакцию на главную сенсацию этого сезона.

«Дзюба называет меня Мини-Дзюба». Большое интервью новичка «Зенита» Клаудиньо

Перед матчем ЛЧ с «Мальме» свое первое развернутое интервью в России дал бразильский хавбек.

Проблемы «Реала» шерифа не волнуют! Рабинер — о главной сенсации Лиги чемпионов

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Загитова и Медведева на одном льду. Что из этого выйдет?

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