Крупная победа «Зенита» над «Мальме», «Бенфика» разгромила «Барсу». Главное за среду
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 29 сентября.
Почти не вспотев. «Зенит» разгромил «Мальме» и ждет «Ювентус»
Питерцы разгромили шведов на «Газпром Арене» со счетом 4:0.
«Ну какая безупречная игра? Забили и остановились! Где страсть «Шерифа»?» Орлов — о победе «Зенита» над «Мальме»
Мнение Геннадия Орлова.
Обзор встреч 2-го тура Лиги чемпионов, которые состоялись в среду.
Собрали реакцию на главную сенсацию этого сезона.
Перед матчем ЛЧ с «Мальме» свое первое развернутое интервью в России дал бразильский хавбек.
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