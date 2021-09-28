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Состав сборной России на октябрьские матчи, Березуцкий обыграл Кержакова. Главное за день

02:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 27 сентября.

О Дзюбе в сборной России можно забыть. Новым лидером должен стать Смолов

Валерий Карпин объявил окончательный состав на отборочные матчи ЧМ-2022 со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).

Березуцкий обыграл Кержакова. ЦСКА подобрался к тройке лидеров

Армейцы без затруднений выиграли в Нижнем Новгороде.

Ситуация в России с тренерами близка к катастрофе. До этого довели суперклубы и минимум конкуренции в КХЛ

Олег Знарок — лучший кандидат в сборную, но далеко не идеальный.

Карпин должен понимать Дзюбу. В 90-х он дважды отказывался от сборной России

Вспоминаем, как это было.

Расистский скандал в Украине, которым возмутились даже в США: игрок изобразил, что очищает и ест банан!

Его осудил новоиспеченный президент ИИХФ.

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