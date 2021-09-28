Состав сборной России на октябрьские матчи, Березуцкий обыграл Кержакова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 27 сентября.
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Валерий Карпин объявил окончательный состав на отборочные матчи ЧМ-2022 со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).
Армейцы без затруднений выиграли в Нижнем Новгороде.
Олег Знарок — лучший кандидат в сборную, но далеко не идеальный.
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