Победа Махачева, итоги UFC 294, умер Бобби Чарльтон, ничья «Локо» и «Динамо». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 21 октября.
Махачев вырубил Волкановски в первом раунде хедкиком! В реванше австралиец оказался не таким грозным
Ислам уже второй раз защитил пояс.
Чимаев снова выдал нервный поединок.
Не стало легенды футбола сэра Бобби Чарльтона. Он был последним из тех, кто выжил в мюнхенской катастрофе
Десять дней назад ему исполнилось 86 лет.
Скандал на турнире UFC! Анкалаев хотел подраться с соперником после боя — пришлось вмешиваться Дане Уайту
Бой признали несостоявшимся.
Команды Галактионова и Лички сыграли вничью.
Салах принес «Ливерпулю» победу в дерби, «Реал» едва не лишился Винсиуса перед класико, у Хвичи победный дубльчитать >
Вышла под песню «Я русский» и победила американку. Дудакова продолжает заявлять о себе в UFCчитать >
Трансферные окна в условиях санкций. Большое исследование «СЭ»читать >
Захарян впервые попал в стартовый состав «Реал Сосьедада», но провел неоднозначную игру. Победу добыли после его заменычитать >
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