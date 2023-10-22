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Победа Махачева, итоги UFC 294, умер Бобби Чарльтон, ничья «Локо» и «Динамо». Главное за день

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Ислам Махачев.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 21 октября.

Махачев вырубил Волкановски в первом раунде хедкиком! В реванше австралиец оказался не таким грозным

Ислам уже второй раз защитил пояс.

Чимаев с трудом победил экс-чемпиона UFC. В углу Хамзату помогали сыновья Рамзана Кадырова

Чимаев снова выдал нервный поединок.

Не стало легенды футбола сэра Бобби Чарльтона. Он был последним из тех, кто выжил в мюнхенской катастрофе

Десять дней назад ему исполнилось 86 лет.

Скандал на турнире UFC! Анкалаев хотел подраться с соперником после боя — пришлось вмешиваться Дане Уайту

Бой признали несостоявшимся.

Нули в Черкизово. «Динамо» — пять туров без побед, «Локо» дает шанс «Спартаку»

Команды Галактионова и Лички сыграли вничью.

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